Microsoft показала обновленный дизайн Office 365

Он еще находится на этапе разработки.

Microsoft раскрыла детали того, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав офисного пакета компании.

Следующая волна изменений в Microsoft 365 UX пойдёт ещё дальше за счёт исчезновения цветов бренда из заголовков приложений и внедрения адаптивного управления. Пользователи смогут перемещать упрощённую панель инструментов внутри рабочего пространства в место, где, по их мнению, она будет наиболее полезной. Джон Фридман, корпоративный вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям

Компания только разрабатывает этот интерфейс, однако, некоторые отдельные детали могут появиться в течение 1-2 лет.

Microsoft выпустит Windows 10X в следующем году.

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