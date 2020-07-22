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nastya960
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Microsoft показала обновленный дизайн Office 365

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Он еще находится на этапе разработки.

Microsoft раскрыла детали того, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав офисного пакета компании.

Следующая волна изменений в Microsoft 365 UX пойдёт ещё дальше за счёт исчезновения цветов бренда из заголовков приложений и внедрения адаптивного управления. Пользователи смогут перемещать упрощённую панель инструментов внутри рабочего пространства в место, где, по их мнению, она будет наиболее полезной.

Джон Фридман, корпоративный вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям

Компания только разрабатывает этот интерфейс, однако, некоторые отдельные детали могут появиться в течение 1-2 лет.

Microsoft выпустит Windows 10X в следующем году.

Видео: Microsoft

 

 

Теги: microsoft
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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