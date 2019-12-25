Microsoft выпустит Windows 10X в следующем году

При этом релизная версия Windows 10X все же без ограничений не обойдется.

Американская компания Microsoft перенесла релиз операционной системы (ОС) Windows 10X, которая была представлена осенью 2019 года, на 2021 год.

Оператционную систему планировалось выпустить на рынок уже в текущем году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Релиз перенесли на 2021 год. Также, чтобы было больше времени на доработку Windows 10X, компания уменьшит число обновлений десятки.

При этом релизная версия Windows 10X все же без ограничений не обойдется. Классические win32-приложения не будут доступны с самого начала. Они начнут поддерживаться системой не ранее 2022 года.

Ранее Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10.

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