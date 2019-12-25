Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Ошибка стала появляться после очередного обновления.

Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10. Ошибка появилась после обновления May 2020 Update.

У некоторых пользователей после обновления стало появляться предупреждение о проблемах с подключением к Сети. Ошибка появлялась в тот момент, когда устройство подключено к маршрутизатору, но системе не удавалось подключиться.

При перезагрузке компьютера и/или роутера никак не меняет ситуацию. Программисты должны исправить этот баг в ближайшее время.

Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию.

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