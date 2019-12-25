Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию

Предполагается, что пользователям такое обновление может не понравиться.

В компании Microsoft намерены избавиться от функции "Система" в панели управления Windows. Это планируется сделать для того, чтобы пользователи полностью перешли на приложение "Настройки" из Windows 8.

Сейчас в пункте "Система" находится основная информация о ПК, в том числе о процессоре, операционке, оперативной памяти. При входе в раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет переадресация в приложение "Настройки".

Предполагается, что пользователям такое обновление может не понравиться, но оно будет введено позже.

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