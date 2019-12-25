Аналитики раскрыли популярность устаревшей Windows 7

ОС была выпущена в 2009 году.

Объявленная устаревшей Windows 7 осталась второй по популярности операционной системой (ОС) для компьютеров. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на данные исследования аналитической компании NetMarketShare.

ОС система, которая была выпущена в 2009 году, получила 24,28% голосов пользователей. Но самой популярной стала Windows 10, установленная, по данным аналитиков, на 57,83% компьютеров. Далее в списке оказались Windows 8.1 и macOS X 10.14

Еще ровно год назад на Windows 7 приходилось 35% компьютеров в мире. Аналитики считают, что пользователи используют эту ОС из-за привычки и частых проблем после обновления Windows 10.

Microsoft 14 января 2020 года официально признала Windows 7 устаревшей. Операционная система с этого момента перестала получать обновления и техническую поддержку.

Ранее Microsoft признала проблемы с обновлениями Windows 10.

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