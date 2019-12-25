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В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10
Сегодня, 8:45
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nastya960

В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10

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Тем, кто не успел установить версию 2004 обновления Windows, стоит повременить.

Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть некоторые проблемы. На официальном сайте уже опубликовали список проблем, с которыми могут столкнуться пользователи.

Тем, кто не успел установить версию 2004 обновления Windows, стоит повременить. Многие из обнаруженных ошибок являются критическими, на данный момент известно о 10 таких недочетах.

Например, может возникнуть нарушение корректной одновременной работы двух и более устройств, которые подключены к Bluetooth. Также обнаружены проблемы с аудиодрайверами, несовместимость с Conexant ISST от Synaptics. При использовании внешних SSD-накопителей вовсе может появиться синий экран смерти.

Обновление было выпущено 27 мая.

Фото: pixabay

Теги: microsoft, windows
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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