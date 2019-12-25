Microsoft выпустила очередное масштабное обновление Windows

Обновления можно получить через системные настройки ОС.

Корпорация Microsoft представила глобальное обновление для Windows. Версия 2004 для настольных компьютеров доступна для владельцев копий операционной системы. Об этом сообщили на сайте компании.

Обновления можно получить через системные настройки ОС, выбрав пункт "Проверить наличие обновлений" в разделе "Обновление и безопасность".

В Windows 10 появился новый диспетчер задач, с помощью которого можно точно настроить потребление ресурсов ПК. В случае какой-то серьёзной ошибки или повреждения восстановить систему можно из облачного хранилища. Также в новую версию добавили функцию необязательных обновлений с возможностью пропуска апдейтов.

В начале мая Microsoft представила мощный ноутбук Surface Book 3.

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