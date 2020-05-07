Microsoft представила мощный ноутбук Surface Book 3

А также беспроводные наушники и планшет.

Американская компания Microsoft представила ноутбук Surface Book 3. Производитель заявляется, что этот ноутбук обладает самыми мощными характеристиками и значительно превосходит остальные компьютеры линейки.

Покупатель на свое усмотрение может выбрать процессоры Intel Core i5-1035G или Core i7-1065G7. Экран представлен также в двух размерах – 13 и 15 дюймов. Оперативная память – 32 Гб, SSD-накопитель емкостью до двух терабайт. Ноутбук поступит в продажу 21 мая и будет стоить от 1 599 до 3 499 долларов.

Также Microsoft представила новый 10,5-дюймовый планшет Surface Go 2 с восемью гигабайтами оперативной памяти и 256-ю — встроенной. Стоимость – от 399 долларов.

Еще одной новинкой стали беспроводные наушники Surface Earbuds ($199) и Bluetooth-наушники Surface Headphones 2 ($249). Продажи планшета и наушников стартуют с 12 мая

Ранее Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы.

Фото: Microsoft

Видео: YouTube/ Microsoft Surface