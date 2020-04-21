В состав Microsoft 365 входят два новых продукта: Teams for Consumers и Microsoft Family Safety.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь Office 365 будет называться Microsoft 365. Кроме того, компания добавили в приложение ряд новых возможностей. Отмечается, что в новый состав Microsoft 365 входят такие опции, как Teams for Consumers и Microsoft Family Safety. Кроме того, в приложении Excel появилась функция "Деньги". В компании заявили, что таким образом пользователи смогут управлять личными финансами.

Изменения начинают вступать в силу сегодня.

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Видео: Microsoft 365