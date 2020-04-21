Обновление Windows сломало компьютеры

Обновление KB4549951 уже недоступно для загрузки.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что после установки нового обновления Windows пользователи обнаружили неполадки в работе компьютеров. На соответствующее замечание обратило внимание издание Windows Latest.

Пользователи отметили, что после установки приложения заметно снижалась скорость передачи данных через Wi-Fi.

После обновления KB4549951 в моем компьютере отказался работать Bluetooth заявил один из пользователей

Согласно последним данным, обновление KB4549951 в настоящий момент не работает. Компания пока никак не прокомментировала наличие проблем в программе.

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