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Обновление Windows сломало компьютеры

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Обновление KB4549951 уже недоступно для загрузки.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что после установки нового обновления Windows пользователи обнаружили неполадки в работе компьютеров. На соответствующее замечание обратило внимание издание Windows Latest.

Пользователи отметили, что после установки приложения заметно снижалась скорость передачи данных через Wi-Fi. 

После обновления KB4549951 в моем компьютере отказался работать Bluetooth

 заявил один из пользователей

Согласно последним данным, обновление KB4549951 в настоящий момент не работает. Компания пока никак не прокомментировала наличие проблем в программе. 

Ранее мы сообщали о том, что эксперты рассказали о последствиях карантина для российского авторынка.

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Теги: общество, технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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