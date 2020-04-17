Эксперты рассказали о последствиях карантина для российского авторынка

Продажи упадут на 70-90%.

Как сообщает портал Quto.ru, эксперты предсказали российскому авторынку падение продаж на 70-90%.

Большинство дилерских центров из-за эпидемии коронавируса закрылись, и им не помогут даже онлайн-продажи автомобилей. По словам главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, результаты майских продаж будут зависеть от даты окончания режима самоизоляции.

Хотелось бы верить, что острая фаза коронавируса пройдет. В этом случае с июня страна постепенно начнет возвращаться к обычному рабочему ритму. Но спрос на новые автомобили все равно не вернется на "довирусный" уровень. В целом по году можно ориентироваться на снижение рынка новых легковых автомобилей от 30% до 50%. Сергей Целиков, глава аналитического агентства "Автостат"

По итогам первых трех месяцев 2020 года российский авторынок показал рост на 1,8%, до 398 тысяч новых легковых автомобилей.

Ранее стало известно, что в России увеличилась стоимость автомобилей Infiniti.