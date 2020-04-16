В России увеличилась стоимость автомобилей Infiniti

Продажи по итогам первого квартала упали на 60%.

По информации портала "Цена Авто", японская компания Infiniti в апреле изменила стоимость своих автомобилей на территории России.

Большинство моделей бренда подорожали на 0,9-2,6% относительно прежней цены. Наименьшую прибавку в 20-70 тысяч рублей получил седан Q50. Самым дорогим стал внедорожник QX80 - его стоимость выросла на 95-115 тысяч рублей. Отмечается, что без изменений остались цены на спортивное купе Q60.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Infiniti реализовали 515 автомобилей. Если сравнивать с прошлогодним периодом, продажи упали на 60%.

Ранее стало известно, что жителям Китая раздадут деньги на покупку автомобилей.

Видео: YouTube / INFINITI USA, Autoport Magazine