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В России увеличилась стоимость автомобилей Infiniti

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Продажи по итогам первого квартала упали на 60%.

По информации портала "Цена Авто", японская компания Infiniti в апреле изменила стоимость своих автомобилей на территории России.

Большинство моделей бренда подорожали на 0,9-2,6% относительно прежней цены. Наименьшую прибавку в 20-70 тысяч рублей получил седан Q50. Самым дорогим стал внедорожник QX80 - его стоимость выросла на 95-115 тысяч рублей. Отмечается, что без изменений остались цены на спортивное купе Q60.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Infiniti реализовали 515 автомобилей. Если сравнивать с прошлогодним периодом, продажи упали на 60%.

Ранее стало известно, что жителям Китая раздадут деньги на покупку автомобилей.

Видео: YouTube / INFINITI USA, Autoport Magazine

Теги: infiniti, российский авторынок, рыночная стоимость автомобиля
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

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