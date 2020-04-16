Жителям Китая раздадут деньги на покупку автомобилей

Им предоставят субсидии до 1400 долларов.

По информации телекомпании CNN, власти Китая разработали ряд мер для поддержки граждан в связи с эпидемией коронавируса.

Каждому гражданину предоставят субсидии до 1400 долларов на покупку автомобиля любой марки. Продажи на китайском авторынке упали на 42% в первом квартале 2020 года. Наибольший спад был зафиксирован в феврале - 79%. Так, на территории страны было продано всего 310 тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что врачи из Китая нашли еще один способ лечения коронавируса.

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