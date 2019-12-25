Предварительные тесты на хомяках дали положительный результат.

Врачи из Китая открыли еще один способ лечения коронавируса. Об этом исследователи из Университета Гонконга рассказали в издании South China Morning Post. Ученые считают, что эффективным лечением против инфекции будет переливание сыворотки крови, в которой содержатся антитела от уже переболевших.

Микробиологи основываются на результатах опытов, проведенных на сирийских хомяках. В данном животном есть схожий с человеческим по структуре белок ACE2. Его считают рецептором, благодаря которому вирус попадает в организм. В первую неделю после заражения хомяки чувствовали тяжелые симптомы. У них поражались легкие, трахея, иммунная система, а также кишечник. Постепенно часть грызунов восстановила здоровье. В крови животных началась выработка антител. После переливания сыворотки крови здоровому хомяку, после заражения нагрузка на его организм была в десять раз ниже, чем у первых зараженных.

В настоящее время эксперты ждут разрешения от китайских властей на проведение экспериментов на людях.

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