Wi-Fi на новых станциях Фрунзенского радиуса метро появится весной

Оператор смог приступить к подключению сети только после открытия станций.

Компания "Максима Телеком" включит Wi-Fi на трех новых станциях "фиолетовой ветки" метро грядущей весной, узнала "Фонтанка".

Начать работу по подключению интернет-сети в метро компания смогла только после открытия станций, поскольку во время строительства сеть монтировать нельзя. "Метрострой" не заключает контракт с оператором, поэтому преждевременного доступа к наполнению метро у "Максимы" нет.

Сеть запустят в течение полугода.

Вай-фай в петербургской подземке появился в 2017 году, оператор потратил на это более миллиарда рублей.

Ранее Piter.tv писал, что к открытию станций Фрунзенского радиуса выпустили коллекцию жетонов.

Фото: piter.tv