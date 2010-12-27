Wi-Fi на новых станциях Фрунзенского радиуса метро появится весной

Компания "Максима Телеком" включит Wi-Fi на трех новых станциях "фиолетовой ветки" метро грядущей весной, узнала "Фонтанка".
Начать работу по подключению интернет-сети в метро компания смогла только после открытия станций, поскольку во время строительства сеть монтировать нельзя. "Метрострой" не заключает контракт с оператором, поэтому преждевременного доступа к наполнению метро у "Максимы" нет.
Сеть запустят в течение полугода.
Вай-фай в петербургской подземке появился в 2017 году, оператор потратил на это более миллиарда рублей.
Ранее Piter.tv писал, что к открытию станций Фрунзенского радиуса выпустили коллекцию жетонов.
Фото: piter.tv
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