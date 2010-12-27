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К открытию станций Фрунзенского радиуса выпустили коллекцию жетонов
Сегодня, 13:59
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nastya960

К открытию станций Фрунзенского радиуса выпустили коллекцию жетонов

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Тираж коллекционных жетонов ограничен.

В честь открытия нового участка Фрунзенского радиуса в продажу поступят коллекционные жетоны. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

В кассах трех новых станций купить новые жетоны без блистера можно за 45 рублей. С 17:00 можно приобрести и коллекционные жетоны в блистерах, одна штука стоит 390 рублей. Тираж жетонов ограничен.

Открытие южного участка Фрунзенского радиуса состоится 3 октября в 17:00 у станции метро "Проспект Славы". В этот же день из Колпино до станции "Шушары" начнут ходить новые автобусы.

Фото: пресс-служба петербургского метрополитена

Теги: жетоны, метрополитен, фрунзенский радиус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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