К открытию станций Фрунзенского радиуса выпустили коллекцию жетонов

Тираж коллекционных жетонов ограничен.

В честь открытия нового участка Фрунзенского радиуса в продажу поступят коллекционные жетоны. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

В кассах трех новых станций купить новые жетоны без блистера можно за 45 рублей. С 17:00 можно приобрести и коллекционные жетоны в блистерах, одна штука стоит 390 рублей. Тираж жетонов ограничен.

Открытие южного участка Фрунзенского радиуса состоится 3 октября в 17:00 у станции метро "Проспект Славы". В этот же день из Колпино до станции "Шушары" начнут ходить новые автобусы.

Фото: пресс-служба петербургского метрополитена