Из Колпино до станции "Шушары" начнут ходить новые автобусы

От конечной станции метро "Шушары" до Оборонной улицы в Колпинском районе Петербурга будет ходить маршрут-экспресс № 330.

Вместе с открытием станций метро Фрунзенского радиуса в Петербурге (3 октября) запустят новые автобусные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

От конечной станции метро "Шушары" до Оборонной улицы в Колпинском районе Петербурга будет ходить маршрут-экспресс № 330. Первый автобус поедет в 16:40 от Оборонной улицы.

Также с 4 октября до станции "Шушары" можно будет доехать на автобусе №197, который будет ходить от улицы Звездная.

Открытие станций было запланировано на 5 сентября, однако из-за проблем с документами событие пришлось перенести.

Фото: Piter.TV