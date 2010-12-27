Из Колпино до станции "Шушары" начнут ходить новые автобусы

Вместе с открытием станций метро Фрунзенского радиуса в Петербурге (3 октября) запустят новые автобусные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".
От конечной станции метро "Шушары" до Оборонной улицы в Колпинском районе Петербурга будет ходить маршрут-экспресс № 330. Первый автобус поедет в 16:40 от Оборонной улицы.
Также с 4 октября до станции "Шушары" можно будет доехать на автобусе №197, который будет ходить от улицы Звездная.
Открытие станций было запланировано на 5 сентября, однако из-за проблем с документами событие пришлось перенести.
Фото: Piter.TV
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