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В четверг 3 октября в Петербурге откроют новые станции метро "фиолетовой" ветки
Сегодня, 22:38
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nadezhda_sib

В четверг 3 октября в Петербурге откроют новые станции метро "фиолетовой" ветки

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Администрация Петербурга объявила точную дату открытия станций метрополитена.

Три новые станции метро Фрунзенского радиуса откроют в четверг, 3 октября. Об этом вечером 1 октября сообщили в Смольном.

Церемония открытия начнется в 17:00 на станции метро "Проспект Славы". 

"Новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев, в том числе жителей Колпино",

- сообщила пресс-служба администрации города.

Накануне Ростехнадзор завершил проверку станций "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".  Нарушения, выявленные в конце августа 2019, были исправлены. Таким образом, в ведомстве заявили об их готовности к эксплуатации. Открытие станций было запланировано на 5 сентября, однако из-за проблем с документами событие пришлось перенести. 

Ранее появилась информация о том, что станции откроют 6 октября. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 22:47

Как опять?:) главное чтобы снова не закрыли ))

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