Предполагаемая дата - 6 октября.

Во вторник, 1 октября, Ростехнадзор завершил проверку готовности станций метро "Проспект Славы", "Дунайская", и "Шушары". Новые станции Фрунзенского радиуса метро могут открыть на этой неделе. Однако, в КРТИ Piter.TV информацию пока не смогли официально подтвердить.

По неофициальной информации, станции Фрунзенского радиуса введут в эксплуатацию уже 6 октября.

Известно, что сотрудники Ростехнадзора проверили более 12 тыс. документов, которые касаются строительства Фрунзенского радиуса. Нарушения, которые были обнаружены 30 августа 2019 года, устранены. Напомним, что запуск "Фрунзенского радиуса" был запланирован на декабрь 2018 года. В итоге станции открыли 5 сентября текущего года. Беглов заявил, что он не примет станции, пока "Метрострой" их полностью не закончит.

Ранее мы сообщали о том, что Кудрово и станцию метро "Улица Дыбенко" соединит новый автобусный маршрут.

Фото:Piter.TV