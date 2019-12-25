В метро Петербурга появятся жетоны к 100-летию "Пассажиравтотранса"

Коллекционный жетон с автобусной историей начнут продавать с 1 сентября.

Петербургский метрополитен выпустил коллекционный жетон, приуроченный к 100-летию ГУП "Пассажиравтотранс". Об этом сообщил официальный канал подземки в MAX. Продажа сувенирных жетонов стартует 1 сентября.

Купить жетон можно будет в двух вариантах. Обычные жетоны (без блистера) поступят в кассы станции "Звенигородская". Жетоны в подарочной упаковке-блистере будут доступны в кассах всех станций метро. Стоимость одного жетона в блистере составит 700 рублей. Цена обычного жетона не уточняется.

Выпуск памятного жетона приурочен к вековому юбилею "Пассажиравтотранса", которое предприятие отметит в 2026 году.

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный дал зеленый свет строительству метро от "Путиловской" до "Каретной".

Фото: Петербургский метрополитен