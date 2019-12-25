Пользователи получат неотклоняемое соглашение.

Мессенджер WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей. В силу вступают обновленные пользовательские соглашения. В частности, разработчики приложения, принадлежащего компании Facebook, обновят возможности звонков и отправки сообщений. Изменения заметят те клиенты, которые отказались принимать обновленное соглашение.

Напомним, что речь идет о пункте по передаче личных данных материнской корпорации Facebook. В тексте документа говорилось о том, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться информацией со всем "семейством приложений". Речь идет о сведениях, необходимых для анализа привычек и вкусов пользователя. После этого заявления произошел большой отток клиентов сервиса в другие мессенджеры. Компания была вынуждена перенести внедрение пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 ма, чтобы люди могли в полной мере ознакомиться с предлагаемыми условиями.

Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление пресс-служба компании от 11 мая

Получив неотклоняемое напоминание пользователь при отказе от новых условий соглашения лишится доступа к списку чатов, но у него останется возможность отвечать на звонки, а при включенных уведомлениях - и на сообщения.

Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp.

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