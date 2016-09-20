Western Union ограничила сумму переводов за границу до 600 тысяч рублей ежемесячно

Исключением из правил стали переводы в четыре государства.

Одна из крупнейших в России компаний, занимающейся денежными переводами, заявила о значительном ограничении отправки средств за границу. Об этом рассказали представители Western Union. Теперь клиенты не могут делать международные переводы более 600 тысяч рублей ежемесячно. Однако, есть и исключения. Они касаются отправки денег в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам.

Во все остальные страны в течение 30 дней действует лимит 600 тысяч рублей. Ограничение действует с сегодняшнего дня комментирует нововведение пресс-служба организации

Напомним, что 16 апреля компания заявила о том, что ограничивает сумму единичного денежного перевода в Китай, киргизию, Казахстан и Вьетнам. Она не должна превышать ста тысяч рублей. Данная мера направлена на минимизацию рисков при использовании денежных средств.

В 2018 году Western Union отправили 47,84 миллиарда долларов за границу. Показатель на девять процентов возрос по сравнению с 2017 годом. Чаще всего из России переводят средства в дальнее зарубежье и СНГ.

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Фото: Piter.tv