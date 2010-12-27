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До конца 2019 года инвесторы построят в Петербурге 22 социальных объекта
Сегодня, 10:15
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nadezhda_sib

До конца 2019 года инвесторы построят в Петербурге 22 социальных объекта

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Почти половина из них уже готовы.

В 2019 году в Петербурге будет построено 22 объекта социальной инфраструктуры. Десять из них уже сданы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству Северной столицы.

Почти все объекты появятся на территории жилых комплексов. Ими занимаются инвесторы-застройщики. В 2019 году в Петербурге станет на 15 детских садов больше. Также построят четыре школы, один объект здравоохранения, два объекта иного назначения, один кабинет врача и один подростково-молодежный клуб .

В 2020 инвесторы продолжат заниматься социальной инфраструктурой. По заключенным соглашениям, они построят 23 объекта. Заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский отметил, что они должны быть готовы одновременно с вводом жилья. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что застройщиков в Петербурге обяжут создавать скверы около многоквартирных жилых домов

Фото: gov.spb.ru

Теги: инфраструктура, социальные объекты, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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