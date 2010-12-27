Застройщиков в Петербурге обяжут создавать скверы около многоквартирных жилых домов

Для них введут норму - шесть квадратных метров на одного проживающего там жителя.

Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект изменений Правил землепользования и застройки. Правительство Санкт-Петербурга приступило к его рассмотрению. Об этом 15-го июля сообщила пресс-служба Смольного.

Как и ранее, при осуществлении жилой застройки приоритетом остается создание комфортной городской среды со всей необходимой инфраструктурой.

В кварталах с новыми домами теперь будут строить скверы с расчетом шесть квадратных метров на каждого будущего жителя. Зеленые зоны будут создаваться наравне с детскими садами и школами. Еще одна новация - новые жилые территории будут развиваться вне зависимости от количества собственников только по единому проекту планировки. На каждой из них должно быть место для социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети и общественного транспорта.

В Петербурге появится новый вид земель под "научно-производственную деятельность". Для высокотехнологичных производственных комплексов создадут технопарки и бизнес-инкубаторы.

Владимир Григорьев сообщил, что проект уже прошел процедуру публичных слушаний в муниципальных образованиях 18 районов города. Комиссия по землепользованию и застройке при правительстве города также рассмотрела его. Исполнительные органы государственной власти Петербурга, Минкультуры России и Невско-Ладожское бассейновое управление дали свое одобрение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России может появиться новая схема оплаты за вывоз мусора.

Фото: Piter.TV



