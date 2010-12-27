Минприроды: в России может появиться новая схема оплаты за вывоз мусора

В Минприроды уже подготовили данный проект.

Правительство РФ рассматривает новый способ расчета стоимости вывоза мусора. Плату могут начать взимать за количество баков на контейнерной площадке. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.

В Минприроды уже подготовили данный проект. На сегодняшний день тариф регионального оператора за 1 тонну или 1 кубометр отходов умножается на норматив накопления для жителей выбранного региона. Полученная цифра делится на количество дней в месяце.

Новая система будет похожа на старую. Например, есть пять контейнеров, их умножают на 30 дней, получают 150 контейнеров и рассчитывают из этого плату для каждого. Более конкретные детали расчетов в Минприроды не раскрыли.

Минприроды России предложил ввести еще один ЕГЭ.