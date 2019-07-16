Минприроды России предложил ввести еще один ЕГЭ

Единый государственный экзамен по экологии.

В России могут ввести ЕГЭ по экологии. Общественный совет Министерства природы обратился к Минпросвещения и предложил признать экологию естественной наукой и ввести госэкзамен по данному предмету.

Помимо этого, эксперты настаивают на введении отдельного предмета "Экология и устойчивое развитие". Его предлагают целый год преподавать старшеклассникам.

На сегодняшний день экология входит в федеральный государственный образовательный стандарт. Однако, он входит в предметную область "физкультура, экология и основы безопасной жизнедеятельности".

Экологи: "Для отсрочки глобального потепления нужно посадить 4,4 млрд га леса".

Видео: YouTube/ Рособрнадзор