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Минприроды России предложил ввести еще один ЕГЭ

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Единый государственный экзамен по экологии.

В России могут ввести ЕГЭ по экологии. Общественный совет Министерства природы обратился к Минпросвещения и предложил признать экологию естественной наукой и ввести госэкзамен по данному предмету.

Помимо этого, эксперты настаивают на введении отдельного предмета "Экология и устойчивое развитие". Его предлагают целый год преподавать старшеклассникам.

На сегодняшний день экология входит в  федеральный государственный образовательный стандарт. Однако, он входит в предметную область  "физкультура, экология и основы безопасной жизнедеятельности".

Экологи: "Для отсрочки глобального потепления нужно посадить 4,4 млрд га леса".

Видео: YouTube/ Рособрнадзор 

Теги: егэ, минприроды, минпросвещения, экология
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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