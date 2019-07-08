Экологи: "Для отсрочки глобального потепления нужно посадить 4,4 млрд га леса"

Однако, на Земле есть только 900 миллионов гектаров земель. И еще 1,7-1,8 миллиарда гектаров с редкой растительностью, где тоже можно посадить леса.

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха нашли способ отсрочить глобальное потепление на несколько десятков лет. Об этом сообщило издание Science Alert.

Для отсрочки глобального потепления необходимо высадить лесные насаждения на территории общей площадью 4,4 миллиарда гектаров. Растения и деревья для своего роста будут использовать излишки углерода из атмосферы. Однако, на Земле есть только 900 миллионов гектаров земель, которые не заняты сельским хозяйством, свободны от городов и уже существующих лесов. Но есть еще 1,7-1,8 миллиарда гектаров с редкой растительностью, где тоже можно посадить леса.

Но в скором времени из-за изменения климата многие земли станут непригодны для лесов. Так к 2050 году примерно 223 миллиона гектаров (особенно в тропиках) больше не будут подходить для высадки лесов.

За незаконной вырубкой леса и лесными пожарами будут следить спутники Роскосмоса.

Видео: YouTube/ Joshua Turner