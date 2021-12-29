WSJ: санкции США против России затронут банки, суверенный долг и экспорт технологий

В перечне данного СМИ не оказалось SWIFT и "Северного потока-2".

Санкции США против России затронут банки, суверенный государственный долг и экспорт технологий. Об этом в собственном материале рассказали американские журналисты из издания The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации Вашингтона. В случае военного вторжения Москвы на территорию соседнего государства Белый дом готов внедрить экономические ограничения, беспрецедентные по своему размаху.

В частности, под санкционным ударом может оказаться такая кредитная организация как ВТБ. В СМИ уточнили, что представленный список неокончательный и может видеоизменяться. Сейчас проект находится на завершающем этапе проработки.

Напомним, что если информация издания соответствует реальности, то в указанном журналистами перечне нет санкций против энергетических компаний РФ, включая газовый проект "Северный поток - 2". В СМИ не говорят также о планах США по отключению от международной системы платежей SWIFT, хотя западные СМИ ранее делились такими перспективами.

По версии WSJ, в настоящее время Россия лучше подготовлена к противостоянию санкционному давлению, чем это было в 2014 году. Это связано с тем, что сейчас страна меньше опирается на иностранные займы. При этом устойчивость экономики достигается за счет роста цен в мире на энергоносители.

Во Франции заявили, что возможные санкции против России затронут "Северный поток-2".

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