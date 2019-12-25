WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Вашингтон пытается стабилизировать ситуацию на мировых рынках за счет давления на Эр-Рияд и Москву.

США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Информацию разместили "РИА Новости".

Газета WSJ заявила, что Вашингтон планирует заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти. Речь идет о тех объемах, которые были зафиксированы договором ОПЕК+. Американцы намерены использовать дипломатическое давление на Саудовскую Аравию. Также в качестве инструмента влияния на Россию предлагается ввести новые ограничения. Какие именно - журналисты не уточнили. Однако они заметили, что по мнению Белого дома, санкции станут методом для мировой "стабилизации рынка нефти".

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии.

Видео:

