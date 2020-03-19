Сенаторы предлагают нанести удар в виде эмбарго на нефть из этих стран.

Президенту США Дональду Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии. Это сделала Группа американских сенаторов после переговоров с послом саудитов в США.

Сенаторы предлагают нанести удар в виде эмбарго на нефть из этих стран. Об этом со ссылкой на письмо сенаторов сообщает Reuters.

Некоторые сенаторы уверены, что ценовая война нацелена на американские компании. Речь о тех, которые занимаются добычей сланцевой нефти.

Некоторые сенаторы уверены, что надавить следует и на другие страны. Эксперты считают это реакцией на развал сделки ОПЕК+.

Ранее Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть.

Видео: YouTube / CNBC, Bloomberg Markets and Finance