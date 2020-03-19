Из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать.

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.

Некоторые статьи расходов лишились финансирования на 13,32 миллиарда долларов. В совокупности эта сумма составляет менее пяти процентов бюджета.

Но Аль-Джадаан добавил, что из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать.

Цены на нефть начали снижение из-за ситуации с коронавирусом, которая ударила по спросу в мире. После этого развалилась сделка ОПЕК+.

Ранее мы рассказывали, что Федун считает цену на нефть катастрофической.