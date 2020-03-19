Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
Некоторые статьи расходов лишились финансирования на 13,32 миллиарда долларов. В совокупности эта сумма составляет менее пяти процентов бюджета.
Но Аль-Джадаан добавил, что из-за распространения коронавируса расходы казны могут ещё урезать.
Цены на нефть начали снижение из-за ситуации с коронавирусом, которая ударила по спросу в мире. После этого развалилась сделка ОПЕК+.
Ранее мы рассказывали, что Федун считает цену на нефть катастрофической.
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