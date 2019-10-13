WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Рассказать военным о дислокации войск могли представители Пентагона.

Вооруженные силы Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии. Газета The Washington Post сослалась на собственные источники, которые говорили о действиях Турции 11 октября. На материал сослался российский ТАСС.

Нападение оказалось намного более жесткими, чем описывали американские политики в Пентагоне. Напомним, что в пятницу артиллерия обстреляла позиции США в районе сирийского города Кобани. Военные надеялись оттеснить иностранцев как можно дальше от сирийско-турецкой границы.Обстрел велся в виде захвата цели "в вилку": для пристрела сначала снаряды не долетают, а потом перелетают.

Представители США, которые пожелали остаться анонимными, заявили, что "Никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами". Они также обвинили Турцию в том, что военные знали точное расположение бойцов и вели огонь намеренно.

В The Washington Post добавили, что Турция имеет более обширные цели, чем заверяет мировую общественность. Правительство рассчитывает установить контроль над территорией и вытеснить американские войска.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии.

Видео: YouTube/ Al Jazeera English, Sky News Australia