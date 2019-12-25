  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе
Сегодня, 10:48
134
IRINA_CHALKINA

WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе

0 0

Их тела были переданы родственникам.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в Карабахе погибло около 50 сирийских наемников. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Газета утверждает, что 52 сирийских наемника были убиты во время  боев в Нагорном Карабахе. Отмечается, что их тела переданы родственникам. Родные погибших заявили, что наёмники были завербованы Турцией. Они участвовали в боях на стороне Азербайджана. Боевикам обещали ежемесячную зарплату. 

Напомним, что ранее президент Турции заявил, что его страна не занималась отправкой бойцов сирийской оппозиции в Азербайджан.

Ранее мы сообщали о том, что Алиев опроверг участие наёмников на стороне Азербайджана в Карабахе.

Фото:pixabay

Теги: азербайджан и армения, карабах, сирия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии