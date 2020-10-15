Алиев опроверг участие наёмников на стороне Азербайджана в Карабахе

По его словам, армия Азербайджана насчитывает более 100 тысяч военнослужащих.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие наёмников на стороне его страны в Нагорном Карабахе. По его словам, ни одна страна, заявлявшая об этом, так и не представила доказательств, хотя с начала конфликта прошло более двух недель. Заявление он сделал в интервью France 24.

У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он заявил, что у его страны нет нужды в наёмниках, так как армия Азербайджана насчитывает более 100 тысяч военнослужащих. Глава государства, что во время конфликта она демонстрирует, что обладает достаточной силой для "освобождения собственных земель".

Ранее Пашинян заявил, что Армения знала о планах Азербайджана начать войну в Карабахе.

Видео: YouTube / FRANCE 24 English