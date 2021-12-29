WP обвинила российских хакеров в атаках на военные и другие сети Украины

В материале не приводится никаких доказательств причастности Москвы к кибератакам на украинские сети.

Газета Washington Post обвинила российских хакеров в нападении на военные, энергетические и другие критически важные компьютерные сети Украины. Об этом, как уточнили в издании, свидетельствуют данные разведки США.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник не привел доказательств причастности Москвы к атакам на сети Украины. Однако, он утверждал, что Москва может попытаться нарушить работу украинских объектов. Кибератаки затронут критически важные услуги, такие как электроснабжение, транспорт, финансы и телекоммуникации. По его оценке, российские хакеры будут "нападать" на Украину, чтобы посеять панику и попытаться дестабилизировать ситуацию в стране. Другой американский чиновник утверждал, что российских хакеров удалось засечь внутри украинских систем с помощью спецслужб.

Ранее мы сообщили, что в Швеции оценили боеготовность российской армии.

Фото: pexels