WP: США просят Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

The Washington Post пообщался по вопросу с представителями Госдепа США.

США просят Россию не публиковать письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом рассказали журналисты из местного издания The Washington Post. По данным источника, высокопоставленные чиновники и должностные лица Вашингтона попросили коллег из РФ не обнародовать публично инициативы, которые поступят от США.

Чиновник Госдепа высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать" документ после его получения на следующей неделе. публикация The Washington Post

В Госдепе США прессе уточнили, что письменный ответ от Америки будет включать собственные предложения по вопросам безопасности. Чиновники продемонстрируют России заинтересованность в продолжении диалога. При этом в документе не будет говориться об обещаниях по отказу НАТО от политики открытых дверей. Письменный ответ Москвы дипломаты назвали важным шагом, так как в этом случае его может прочесть президент Владимир Путин. Политика в Госдепе назвали "одним человеком, который принимает решения".

Если это позволит рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах. Мы не хотим быть теми, кто исключает возможность дипломатического решения. публикация The Washington Post

Белый дом рассказал, что будет в письменных предложениях США для РФ.

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