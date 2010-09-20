WP: Американские дипломаты в Москве пытались привиться "Спутником V"

Это произошло из-за нехватки вакцины производства США.

Американские дипломаты в Москве пытались привиться "Спутником V", сообщили журналисты газеты Washington Post. В газете отметились, что к российским властям с просьбой о прививке местной вакциной обратились некоторые сотрудники посольства, работающие в столице.

Издание сообщило, что это произошло из-за нехватки препаратов американского производства для дипломатов. Тенденция наблюдается в разных странах. Госдепартамент запрашивал для сотрудников 315 тысяч доз вакцин, однако пока получил менее 25% от этого объема.

В газете напомнили, что вакцина из РФ пока не получила одобрение ВОЗ или американского регулятора. В связи с этим Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам прививаться от коронавируса "Спутником V", однако "позволил им самим принимать решения касательно здоровья".

США официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Об этом сказано в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

Фото: Piter.tv