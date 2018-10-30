Глава России также сообщил об оперативной ситуации вблизи Купянска.

Взятие Северска создало условия для движения к Славянску. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин уточнил, что недавно проводил совещание с начальником Генерального штаба, а также командующим группировкой, командирами на местах, командирами бригады.

был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска. А это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации - Славянску Владимир Путин, президент РФ

Также политический лидер страны уточнил, что в настоящее время небо города Купянска находится "как в мухах от беспилотников", подойти невозможно". Однако, по словам Владимира Путина, боевые подразделения в скором времени собираются пойти в западном направлении по данному оперативному направлению в специальной военной операции. Это произойдет в тот момент, когда военнослужащие группировки закончат боевую работу по ликвидации окружённой на местности группировки противника, размещенную на восточном берегу реки.

Путин: Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025