Глава России сообщил о взятии ряда городов на СВО.

населенный пункт Красный Лиман в хоне проведения специальной военной операции будет взят в самое ближайшее время. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин уточнил, что у него нет никаких сомнений в том, что в будущем наши подразделения успешно "доберут" и Константиновка. Также более 50 процентов города Гуляйполе сейчас уже находится под контролем ВС РФ. Политический лидер заметил, что данная территория разбита на две части. основная - располагается на правом берегу реки. Российские бойцы переправились через водную преграду, после чего смогли попасть в город. При этом военнослужащие также успешно формируют на участках зоны безопасности. В частности, этот процесс фиксируется на Сумском направлении и в Харьковской области.

Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время... Создаются зоны безопасности: на сумском направлении взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Владимир Путин, президент РФ

Путин: стратегическая инициатива на фронте полностью перешла к России.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025