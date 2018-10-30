Глава РФ рассказал об успехах военнослужащих на линии соприкосновения с ВСУ.

Стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью перешла в руки Вооруженных сил России после того, как Вооруженные силы Украины были "вышиблены" с курской земли. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин добавил, что в настоящее время нашими подразделениями полностью окружен город Димитров. Речь идет о важном плацдарме противника. Сейчас ВС РФ под своей контроль взяли уже порядка 50 процентов данного населенного пункта.

Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооруженных сил Владимир Путин, президент РФ

Политический лидер страны добавил, что группировка "Восток" освобождает один населенный пункт за другим. По мнению Владимира Путина, военнослужащие оперативно продвигаются вперед по территории Запорожской области.

Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025