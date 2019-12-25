Взрывы прогремели у аэропорта в Ираке

По базе ВС США около Эрбиля было выпущено три ракеты.

Взрывы прогремели у аэропорта Эрбиля в Ираке. Об этом в Twitter-аккаунте рассказали журналисты с курдского телеканала Rudaw. Инцидент произошел на севере страны. В пресс-службе Управления по борьбе с терроризмом уточнили, что воздушную гавань атаковали представители Курдистана. Боевики якобы запустили по объекту беспилотники со взрывчаткой. Информация подтверждается сотрудниками Rudaw.

В настоящее время известно, что около аэропорта упало по меньшей мере три ракеты. Они находятся на территории, на которой размещены американские Вооруженные силы в Ираке. Местные жители уточнили, что на самом деле слышали шесть взрывов, а не три. Сведений о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Напомним, что база ВС США часто становится целью для атаки террористов в Ираке. Ранее 14 апреля этот военный объект был атакован при помощи дрона. В ночь на 15 февраля по самому Эрбилю было выпущено 14 ракет. Жертвами стали иностранный контрактник и житель страны. Еще пятеро американских солдат и двое гражданских пострадали.

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