Байден: сотрудничество с Ираком в борьбе с терроризмом продолжится

США сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с боевиками.

Американский президент Джо Байден заявил, что боевая миссия Соединенных Штатов в Ираке завершится к концу 2021 года. Об этом он сказал в ходе встречи с иракским премьером Мустафой аль-Каземи, пишет ТАСС

По словам Байдена, Белый дом заинтересован в дальнейшем сотрудничестве двух стран в сфере борьбы с боевиками.

Мы привержены нашему сотрудничеству в сфере безопасности, наша общая борьба против "Исламского государства"* (*запрещенная в РФ террористическая группировка) жизненно важна для региональной стабильности. Джо Байден, президент США

Он подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с боевиками. Кроме того, американский глава пообещал, что Багдад в ближайшем времени получит от Соединенных Штатов партию препаратов от COVID-19.

Ранее мы сообщали, что США ежегодно тратят на Украину 750 миллионов долларов. Она входит в пятерку стран по объемам поддержки, которую оказывает Вашингтон.

Видео: Белый дом