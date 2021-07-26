Госдеп: США ежегодно тратят на Украину 750 миллионов долларов

Она входит в топ-5 стран по объемам поддержки, которую оказывают США.

США ежегодно тратят на Украину 750 миллионов долларов. Об этом в интервью "Радио Свобода"* (*признано в России СМИ-иноагентом) заявил зампомощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного США в делах Украины Джордж Кент.

По его словам, Украина входит в пятерку стран по объемам поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты

Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях - до $750 млн в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно. Джордж Кент, и.о. временного поверенного в делах США на Украине

Кент подчеркнул, объемы поддержки Украины не зависят от того, представители какой партии занимают руководящие посты в Соединенных Штатах. По его словам, киевскую власть одинаково поддерживают как демократы, так и республиканцы

Ранее мы сообщали, что американский президент Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис не приедут в Киев на встречу "Крымской платформы". Вместо них на международную площадку прибудет представитель правительства США.

Видео: YouTube / Радіо Свобода *

* - организация, внесенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иноагента

