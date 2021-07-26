Байден и Харрис не приедут в Киев на встречу "Крымской платформы"

Вместо них приедет представитель правительства США

Американский президент Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис не приедут в Киев на встречу "Крымской платформы". Об этом в интервью "Радио Свобода"* (*признано в России СМИ-иноагентом) заявил исполняющий обязанности временного поверенного в делах Соединенных Штатов Джордж Кент.

По его словам, вместо них на международную площадку прибудет представитель правительства США.

От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно. Джордж Кент, и.о. временного поверенного в делах США

Напомним, саммит "Крымская платформа" пройдет на Украине 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма.

Полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее на Украине рассказали о "прозрении" Зеленского в отношении Евросоюза.

Видео: YouTube / Радіо Свобода *

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