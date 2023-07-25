Очевидцы прокомментировали прогремевший в Нижнекамске взрыв

Из квартиры на первом этаже выбило стёкла, внутри начался пожар.

Утром вторника, 25 июля, в доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске прогремел взрыв. Из квартиры на первом этаже выбило стёкла, внутри начался пожар. Очевидец происшествия рассказал подробности о хлопке в беседе с телеканалом "360".

По мнению мужчины, взорвался либо газ, либо самогонный аппарат.

В сам момент взрыва находился дома. Засыпал почти. Раздался слишком сильный хлопок, от чего вскочил. Вещи в доме сдвинулись чуть-чуть. Выбежал посмотреть, что же случилось. Заметил, как бригада скорой помощи несет тело человека в закрытых носилках. собеседник телеканала "360"

Другая очевидица кормила своих животных во время происшествия. Когда она подняла голову, чтобы посмотреть в окно, её практически ослепило.

Резко произошла вспышка и сильный хлопок. Сразу же позвонила в пожарную часть. Проблем вроде как не было, на запах не жаловались. собеседница телеканала "360"

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Видео: МЧС РФ