В тушении огня участвовали 33 человека и 10 единиц техники.

На станции в Подмосковье загорелся вагон электрички. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на станции Подсолнечная. Поступило сообщении о возгорании на крыше электричке, следовавшей по маршрутку "Москва – станция Октябрьская". Пассажиры эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет. В тушении огня участвовали 33 человека и 10 единиц техники.

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Видео: МЧС России