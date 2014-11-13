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В Якутии ликвидировали крупный пожар, угрожавший селу Соболох

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С начала пожароопасного сезона в Якутии зафиксировали 452 лесных пожара.

В Якутии ликвидировали крупный пожар, угрожавший селу Соболох. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

По словам первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Садовникова, с начала пожароопасного сезона в Якутии зафиксировали 452 лесных пожара. Из них 50 действуют на территории республики с общей площадью 606 838,1 гектара. Он также заявил, что за сутки были ликвидирован ландшафтный пожар в трех километрах от села Солобох.

Ранее мы сообщали, что два туриста погибли при пожаре в бутик-отеле в Анталье.

Видео: Telegram / Якутия. Оперштаб

Теги: ликвидация, пожар, соболох, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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