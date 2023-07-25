В пятиэтажке Нижнекамска взорвался газ, два человека пострадали

В настоящее время жители эвакуированы из здания.

На территории Татарстана в городе Нижнекамске произошел хлопок бытового газа в жилом многоэтажном здании. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 15 человек. Еще десять граждан, включая и несовершеннолетнего, были спасены при помощи экстренной службы. После хлопка газа началось возгорание. В настоящее время пожар уже ликвидирован. Эксперты устанавливают причины инцидента. Местные власти создали пункт временного размещения для жителей, квартиры которых получили повреждения от взрыва.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Вахитова. Два человека обратились за медицинской помощью. источник экстренного ведомства

Мэр города Рамиль Муллин в собственном Telegram-канале пояснил, что со стороны администрации максимально будет оказана помощь всем жителям из пострадавших квартир. По мнению чиновника, на текущий момент ситуация находится под контролем экстренных служб, на месте сформирован оперативный штаб.

Москвичка рассказала о ночном взрыве после атаки БПЛА на Комсомольском проспекте.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian