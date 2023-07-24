Москвичка рассказала о ночном взрыве после атаки БПЛА на Комсомольском проспекте

В одном из соседних жилых домов выбило несколько окон.

На Комсомольском проспекте в центре Москвы нашли БЛПА после взрыва. Аппарат врезался в нежилое здание, во время взрыва в соседнем жилом дома выбило несколько окно. Жительница столицы рассказала телеканалу "360" подробности случившегося.

Я слышала, взрыв очень сильный. Я уж прямо чуть не подпрыгнула, очень сильная волна была. Ужасно. Собеседница телеканала "360"

Женщина отметила, что вначале она приняла взрыв за грозу. Однако позже стало понятно, что это именно взрыв. У машин на улице сработала сигнализация, а в квартире свидетельницы произошедшего затрясло кровать.

Ранее мы сообщили о том, что в небе над Зеленоградом заметили беспилотник.

Видео: телеканал "360"