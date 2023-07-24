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Москвичка рассказала о ночном взрыве после атаки БПЛА на Комсомольском проспекте

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В одном из соседних жилых домов выбило несколько окон.

На Комсомольском проспекте в центре Москвы нашли БЛПА после взрыва. Аппарат врезался в нежилое здание, во время взрыва в соседнем жилом дома выбило несколько окно. Жительница столицы рассказала телеканалу "360" подробности случившегося.

Я слышала, взрыв очень сильный. Я уж прямо чуть не подпрыгнула, очень сильная волна была. Ужасно.

Собеседница телеканала "360"

Женщина отметила, что вначале она приняла взрыв за грозу. Однако позже стало понятно, что это именно взрыв. У машин на улице сработала сигнализация, а в квартире свидетельницы произошедшего затрясло кровать.

Ранее мы сообщили о том, что в  небе над Зеленоградом заметили беспилотник.

Видео: телеканал "360"

Теги: беспилотник, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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