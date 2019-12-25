Незначительны повреждения получил "Тигр".

Взрыв прогремел на пути следования российской военной полиции в Сирии. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в регионе, контр-адмирал Александр Гринкевич. По данным представителя ведомства, инцидент зафиксирован около населенного пункта Мусейфра в провинции Дераа. В момент взрыва российская военная полиция сопровождала правительственные органы безопасности, следовавшие по маршруту Изра – Сахват эль-Камх.

По данным чиновника, никто из российских граждан не пострадал. Незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр". Однако техника осталась на ходу. По данным от местного журналиста из Al Mayadeen Халеда Искефа, взрыв произошел между Аль-Сахва и Аль-Мусейфра.

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Фото: Twitter/khalediskef